«Ситуация в экономике вряд ли будет улучшаться»: произойдет ли обвал рубля в августе, рассказали экономисты

Всю последнюю неделю июля рубль сдавал свои позиции, теряя в день по нескольку пунктов по отношению к евро и доллару.

Что будет в августе? Стоит ли нам ждать обвала рубля, как это уже бывало в последний месяц лета.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев уверен, что никаких потрясений не произойдет. Рубль будет ослабевать, но плавно.

«Будет ослабевать, что мы сегодня и видим, доллар сейчас стоит не 50 рублей, как еще месяц назад, а 60 с «хвостиком». Федеральная резервная система в Америке подняла ставку, значит, доллар укрепится, что автоматически ведет к ослаблению рубля. Но никаких обвалов не случится», - считает Игорь Николаев.

По мнению эксперта ничего кардинального не стоит ждать и от ситуации экономики в целом. Август будет вполне себе ровным месяцем.

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«Будем надеяться, что локдаунов из-за пандемии коронавируса не случится, страна будет работать в обычном ритме. Хотя ситуация в российской экономике вряд ли будет улучшаться», - заключил эксперт.

По материалам MK.RU.