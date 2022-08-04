Синоптик Тишковец сообщил о «температурном форсаже» в России

Как отметил Тишковец, в конце первой недели августа температура воздуха составит во многих регионах России 27-32 градуса. Если говорить о 5 и 6 августа, то градусник в эти дни «будет штурмовать тридцатиградусную отметку».

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Напомним, что жара, которая установилась во многих регионах России, не собирается отступать. Температурный режим почти повсеместно как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму.