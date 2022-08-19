Синоптик рассказал, откуда в Москве взялся смерч в виде морковки

Смерч, напоминающий своим видом морковку, прошелся по Москве 19 августа. Откуда взялось в столице это редкое природное явление, объяснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, у немезоциклонного бичеподобного смерча обычно очень короткий срок «жизни». Его формирование происходит в кучево-дождевых облаках-воронках. 19 августа москвичи могли видеть вихрь высотой 8–9 километров, прошедший в районе Савеловского вокзала.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».