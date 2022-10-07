Синоптик предупредил москвичей о поворотах погоды в выходные

Синоптик Анатолий Цыганков рассказал, чего ждать москвичам от погоды в эти выходные. По его словам, в субботу температура воздуха достигнет 15 градусов, дождей не будет, но на небе то и дело будут появляться облака. Атмосферное давление дойдет до 754 мм рт. ст.
В воскресенье тоже не стоит опасаться осадков, будет облачно и довольн тепло – до 13 градусов.
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«Утром в воскресенье хорошая погода, а во второй половине дня будет подходить атмосферный фронт, который даст увеличение облачности и небольшой, местами умеренный дождь, который продлится вечером и в ночь на понедельник», - цитирует слова Цыганкова издание Аrgumenti.ru.