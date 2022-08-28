Синоптик назвал дату, когда в Москве исчезнет смог от пожаров

Жителям столицы стоит уповать на дождь.
Москва

Москва в дыму. Фото: Global Look Press

Смог в Москве от лесных пожаров в Рязанской области 28 августа фиксируют сразу семь метеостанций. Речь идет об объектах на ВДНХ, Балчуге, в Наро-Фоминске, Серпухове, Дмитрове, Коломне и Домодедове.

Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник (29 августа, - Прим. авт.), когда в регионе наконец-то прошумят скоротечные грозовые дожди», - цитирует синоптика ТАСС.

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Тем временем МЧС продолжает борьбу с лесными пожарами под Рязанью. К работе привлечено более 7,4 тысяч человек и 2313 единиц техники. Среди них 17 воздушных судов, на очаги горения сброшено уже около 24 тысяч тонн воды.

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