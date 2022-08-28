Синоптик назвал дату, когда в Москве исчезнет смог от пожаров

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Тем временем МЧС продолжает борьбу с лесными пожарами под Рязанью. К работе привлечено более 7,4 тысяч человек и 2313 единиц техники. Среди них 17 воздушных судов, на очаги горения сброшено уже около 24 тысяч тонн воды.