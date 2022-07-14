Симптомы оспы обезьян: когда бить тревогу

В России обнаружен первый случай оспы обезьян. Молодой человек, вернувшийся из Европы, проживает в Санкт-Петербурге, и его диагноз уже подтвержден. Тем временем, многие граждане обеспокоены появлением нового вируса, потому что еще очень свежи переживания от пандемии коронавируса. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью «Радио Sputnik» рассказал, какие симптомы говорят о заражении обезьяньей оспой.

«Это заболевание имеет три группы симптомов. Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы», - перечислил врач.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

При обнаружении этих симптомов врач не рекомендует отправляться в больницу самостоятельно. Нужно изолироваться дома, вызвать медика к себе. Весь период болезни, от появления температуры до полного выздоровления, занимает до трех недель.