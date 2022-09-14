Симоньян раскрыла детали разговора с вдовой Сунгоркина

По словам Симоньян, на эту печь Владимир Сунгоркин часто залезал и спал. Причем там могла разместиться вся его семья.

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Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.