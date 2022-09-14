Симоньян раскрыла детали разговора с вдовой Сунгоркина

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграм» рассказала о своей беседе с вдовой главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
«Поговорила сейчас с женой Сунгоркина — теперь уже, увы, вдовой. Вспомнила, что у него дома, а дом его был большой русской избой, настоящим срубом, как из старых сказок, стояла настоящая, из тех же сказок, русская печь».
По словам Симоньян, на эту печь Владимир Сунгоркин часто залезал и спал. Причем там могла разместиться вся его семья.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.