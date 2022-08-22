Швеция намерена ограничить выдачу виз россиянам вместо полного запрета

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По его словам, прекращение выдачи шведских виз гражданам России было бы неправильным решением, которое ущемляло бы интересы рядовых людей. Он считает, что можно просто ввести ограничения, такие как отмена упрощенной процедуры получения визы.

В случае полного запрета выдачи виз в Европу не смогут приезжать диссиденты и ученые из России, пояснил Игеман, добавив, что «такой обмен с Россией, возможно, мы все еще хотим». К тому же полную остановку выдачи виз россиянам трудно осуществить, пишет ТАСС.