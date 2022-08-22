Швеция намерена ограничить выдачу виз россиянам вместо полного запрета

Несмотря на то что Евросоюз в этом году закрыл небо для отечественных самолетов, многие туристы продолжают путешествовать. Попасть в некоторые страны стало труднее. Однако летом получить шенгенскую визу было сложно, так как свободных окошек практически не было. А недавно некоторые страны ЕС перестали выдавать шенген россиянам.
Ранее консульство Италии назвали самой лояльной к российским туристам шенгенской дипмиссией. Пока некоторые страны открыто заявляют, что не хотят полностью прекращать выдавать визы гражданам России. Так министр миграции Швеции заявил о желании ограничить выдачу виз россиянам, а не прекращать.
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По его словам, прекращение выдачи шведских виз гражданам России было бы неправильным решением, которое ущемляло бы интересы рядовых людей. Он считает, что можно просто ввести ограничения, такие как отмена упрощенной процедуры получения визы.
В случае полного запрета выдачи виз в Европу не смогут приезжать диссиденты и ученые из России, пояснил Игеман, добавив, что «такой обмен с Россией, возможно, мы все еще хотим». К тому же полную остановку выдачи виз россиянам трудно осуществить, пишет ТАСС.