Штрафы — на нужды людей: рассказали о неожиданных деньгах для россиян

Минцифры и несколько крупных IT-компаний рассматривают новую инициативу, которая стала последствием ряда случаев с утечкой персональных данных у россиян.

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Чаще всего в этих ситуациях выявлялась халатность сотрудников различных организаций, которым были доступны личные данные граждан, которые запрещены для распространения в открытом доступе.

В настоящее время планируется создание фонда материальной компенсации для жертв утечек баз данных. Деньги будут поступать в данный фонд из штрафов, которые выплатят компании, допустившие утечки персональной информации.

В настоящий момент рассчитывается объем возможных компенсаций.

Источник: «Коммерсант».