Штрафы — на нужды людей: рассказали о неожиданных деньгах для россиян

Утечка персональных данных интересным образом может сыграть на руку людям.
Утечка персональных данных интересным образом может сыграть на руку людям.

Утечка персональных данных интересным образом может сыграть на руку людям. Фото: Global Look Press

Минцифры и несколько крупных IT-компаний рассматривают новую инициативу, которая стала последствием ряда случаев с утечкой персональных данных у россиян.

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Чаще всего в этих ситуациях выявлялась халатность сотрудников различных организаций, которым были доступны личные данные граждан, которые запрещены для распространения в открытом доступе.

В настоящее время планируется создание фонда материальной компенсации для жертв утечек баз данных. Деньги будут поступать в данный фонд из штрафов, которые выплатят компании, допустившие утечки персональной информации.

В настоящий момент рассчитывается объем возможных компенсаций.

Источник: «Коммерсант».

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