Школы могут снова перевести на удаленку

Об этом предупреждает Госдума: такой шаг может стать реальностью из-за коронавируса.
Возможно, школьникам снова придется учиться на дому. Фото: Global Look Press

Возможно, школьникам снова придется учиться на дому. Фото: Global Look Press

В регионах России, возможно, снова придется вернуться к дистанционному обучению школьников: к этому подталкивают высокие темпы распространения коронавируса. Переход на удаленку — конечно, не решение проблемы, а лишь один из первых шагов в борьбе с болезнью.

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«Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», — цитирует слова депутата Государственной думы Федота Тумусова издание «РИА ФАН».

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