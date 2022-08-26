Школы могут снова перевести на удаленку

В регионах России, возможно, снова придется вернуться к дистанционному обучению школьников: к этому подталкивают высокие темпы распространения коронавируса. Переход на удаленку — конечно, не решение проблемы, а лишь один из первых шагов в борьбе с болезнью.

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