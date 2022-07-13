Шанс сэкономить: в каких районах Москвы подешевело жилье

На фоне всеобщего повышения цен на ряд товаров стоимость недвижимости в некоторых районах Москвы снизилась. Специалисты риэлторской компании «Бон Тон» проанализировали цены на «однушки» в июне и пришли к следующим выводам.
Так, на 12 процентов снизились цены на недвижимость в районе Западное Дегунино. Однокомнатную квартиру там можно купить в среднем за 10,8 млн рублей.
На втором месте — Нагатино-Садовники, где ценники стали ниже на шесть процентов. В этом спальном районе Москвы можно купить жилье за 11,3 млн рублей.
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Замыкает тройку лидеров Очаково-Матвеевское. В этом районе «однушки» стали ниже на 5,3 процента. В среднем квартира там стоит 12,7 млн. Об этом сообщает РБК.