Шанс сэкономить: в каких районах Москвы подешевело жилье

На фоне всеобщего повышения цен на ряд товаров стоимость недвижимости в некоторых районах Москвы снизилась. Специалисты риэлторской компании «Бон Тон» проанализировали цены на «однушки» в июне и пришли к следующим выводам.

Так, на 12 процентов снизились цены на недвижимость в районе Западное Дегунино. Однокомнатную квартиру там можно купить в среднем за 10,8 млн рублей.

На втором месте — Нагатино-Садовники, где ценники стали ниже на шесть процентов. В этом спальном районе Москвы можно купить жилье за 11,3 млн рублей.