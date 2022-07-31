Семьям с детьми закинут на карты по 20 тысяч рублей от ПФР! Когда ждать выплату

Многие семьи с детьми получат денежную выплату от Пенсионного фонда в размере 20 тысяч рублей. Средства начнут поступать на счета граждан уже с 1 августа.

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Указанную сумму зачислят при условии, если за выплатой обратились впервые. Тем же, кто оформил заявку на получение средств еще в апреле, деньги продолжат начисляться в стандартном объеме ежемесячно — по пять тысяч рублей.

Издание PRIMPRESS уточняет, что пособие положено семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, суммарный доход в которых ниже прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что некоторых пожилых граждан ждет перерасчет пенсий, к сожалению, в сторону уменьшения. Размер ежемесячных выплат по старости планируют сократить на 1300 рублей.