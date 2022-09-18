Семьям с детьми подготовили приятный сюрприз: закон уже внесен в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, направленный на помощь семьям с детьми. Если его одобрят, то эта категория граждан почувствует существенное облегчение в финансовом плане.

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Авторы проекта предлагают внести поправки в Налоговый кодекс и освободить семьи, в которых воспитывается двое и более детей, от уплаты НДФЛ. При этом распространить действие закона хотят на определенные случаи.

Так, подразумеваются ситуации, когда семьи продают земельные участки и расположенные на нем строения и сооружения. Если дать им возможность не уплачивать НДФЛ, то вырученные деньги они могли бы потратить на приобретение жилой недвижимости, отмечается в документе.

Ранее стало известно, что цены на жилье в 2023 году сильно изменятся. По мнению экспертов, доступные квартиры уходят в прошлое, и уже в конце текущего года льготную ипотеку могут свернуть.

Источник: ТИА.