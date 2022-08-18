Семьи со школьниками и студентами получат по 35 тысяч рублей к 1 сентября

В ближайшее время семьи, где растут школьники и студенты средне специальных и высших учебных заведений, смогут рассчитывать на новую выплату. Но только в том случае, если депутаты примут новый законопроект. Его уже внесли в Госдуму на рассмотрение.

Автором инициативы стала замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она предложила установить для выплат следующие суммы. Для семей, имеющих детей от 6 до 18 лет, - 21 800 рублей. Для малоимущих семей – 34 600 рублей, а для малоимущих студентов – 23 200 рублей.