«Сделка в завершающей стадии»: Тимати раскрыл детали приобретения сети кофеен Starbucks

Как отметил музыкант, он может подтвердить процесс приобретения актива.
Тимати

Тимати. Фото: Global Look Press

Рэпер Тимати в эфире программы «PRO-новости» подтвердил, что стал совладельцем сети кофеен Starbucks.

«На сегодняшний день я могу подтвердить процесс приобретения актива. Сделка находится в завершающей стадии. Вся остальная нужная вам информация будет в рамках официальной пресс-конференции».

Напомним, что Тимати стал совладельцем Starbucks в России. Вместе с ним сетью будут владеть ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

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Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети. Заметим, что в российских Starbucks трудятся на сегодняшний день две тысячи сотрудников.

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