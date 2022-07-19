«Сделка в завершающей стадии»: Тимати раскрыл детали приобретения сети кофеен Starbucks

Напомним, что Тимати стал совладельцем Starbucks в России. Вместе с ним сетью будут владеть ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети. Заметим, что в российских Starbucks трудятся на сегодняшний день две тысячи сотрудников.