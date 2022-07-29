Сделать до 1 августа! Работающим пенсионерам раскрыли секрет прибавки к пенсии

Специалисты ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут проиндексировать свои пенсии. По их словам, для этого гражданам необходимо на определенный период уволиться с работы.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Эксперты пояснили, что формально выплаты рабочим пенсионерам индексируются ежегодно, однако фактически на пенсии это не влияет.

Граждане даже могут проверить работу механизма в личном кабинете на сайте ПФР. Там будет отображена выплачиваемая сумма и размер пенсии, которая начнет приходить после индексации.

По информации PRIMPRESS, чтобы максимально быстро получить прибавку, пенсионерам необходимо уволиться первого августа и отказаться от трудовой деятельности на один полный календарный месяц.

Тогда уже первого сентября они смогут вновь вернуться на работу, а через три месяца получить увеличенную пенсию.