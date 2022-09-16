Сдать по 25 тысяч рублей с квартиры: жителей многоквартирных домов ждет новое правило

Ресурсные организации начали предъявлять жителям многоквартирных домов новые требования. С ними уже столкнулись некоторые горожане из Красноярска.
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По информации Primpress, жители одного из домов попросили досрочно подключить их квартиры к системе теплоснабжения, поскольку жить в них стало невыносимо холодно из-за низкой температуры на улице.
В ответ ресурсная организация предъявила требование об установке общедомового прибора учета тепловой энергии. Для покупки дорогостоящего устройства каждой из 16 квартир дома предложили заплатить по 25 тысяч рублей.
Жителей возмутило подобное требование, после чего в дело вмешались общественники. Они направили запрос властям, попросив разобраться в законности действий коммунальщиков.