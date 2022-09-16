Сдать по 25 тысяч рублей с квартиры: жителей многоквартирных домов ждет новое правило

Ресурсные организации начали предъявлять жителям многоквартирных домов новые требования. С ними уже столкнулись некоторые горожане из Красноярска.

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По информации Primpress, жители одного из домов попросили досрочно подключить их квартиры к системе теплоснабжения, поскольку жить в них стало невыносимо холодно из-за низкой температуры на улице.

В ответ ресурсная организация предъявила требование об установке общедомового прибора учета тепловой энергии. Для покупки дорогостоящего устройства каждой из 16 квартир дома предложили заплатить по 25 тысяч рублей.