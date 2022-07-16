Счета будут заблокированы: власти придумали, как бороться с мошенниками

На фоне роста количества обманутых граждан, у которых мошенники крадут деньги со счетов, Госдума приняла решение обезопасить людей. На внеочередном заседании депутаты в первом чтении приняли законопроект о взаимодействии Банка России и МВД, направленном на защиту средств.
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Речь идет об обмене данными о хищениях средств с карт, то есть операций по переводу денег без согласия клиента. Ведомства будут отслеживать цепочку транзакций, которая станет основой для проведения оперативно-розыскных мероприятий. И по этой цепочке будут блокироваться все задействованные счета.
«Это даст возможность блокировать счет, что будет значительно осложнять мошенникам дальнейшие такого рода мошеннические действия, поскольку открытие новых счетов будет занимать время и значительный объем финансовых и инициативных ресурсов», - цитирует замминистра финансов Алексея Моисеева сайт Konkurent.ru.