Счета будут заблокированы: власти придумали, как бороться с мошенниками

На фоне роста количества обманутых граждан, у которых мошенники крадут деньги со счетов, Госдума приняла решение обезопасить людей. На внеочередном заседании депутаты в первом чтении приняли законопроект о взаимодействии Банка России и МВД, направленном на защиту средств.

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Речь идет об обмене данными о хищениях средств с карт, то есть операций по переводу денег без согласия клиента. Ведомства будут отслеживать цепочку транзакций, которая станет основой для проведения оперативно-розыскных мероприятий. И по этой цепочке будут блокироваться все задействованные счета.