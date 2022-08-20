«Сбербанк» призвал россиян быть особенно внимательными с середины сентября

Тех россиян, кто расплачивается в магазинах банковскими картами, призвали быть внимательными. Примерно с середины сентября начнется новый процесс, который изменит ситуацию с ценами.
Аналитики SberCIB Investment Research рассказали, что сейчас в России продолжается дефляция, то есть, снижение цен на товары. Она продолжится и в ближайшие несколько недель. Но уже в середине сентября цены начнут расти. Об этом нужно помнить всем, кто оплачивает покупки картами. Об этом пишет PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Добавим, что по словам специалистов в сфере экономики и финансов, по итогам года инфляция должна составить около 12,5 процента.