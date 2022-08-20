«Сбербанк» призвал россиян быть особенно внимательными с середины сентября

Тех россиян, кто расплачивается в магазинах банковскими картами, призвали быть внимательными. Примерно с середины сентября начнется новый процесс, который изменит ситуацию с ценами.

Аналитики SberCIB Investment Research рассказали, что сейчас в России продолжается дефляция, то есть, снижение цен на товары. Она продолжится и в ближайшие несколько недель. Но уже в середине сентября цены начнут расти. Об этом нужно помнить всем, кто оплачивает покупки картами. Об этом пишет PRIMPRESS.