Сбербанк предупреждает: как мошенники обманывают подлежащих мобилизации россиян

Новый способ со старым исходом появился сегодня у мошенников. Они предлагают подпадающим под частичную мобилизацию россиянам помощь в получении «белого» военного билета и документов для выезда за границу. Небесплатно, естественно - 27 тысяч рублей, подождать придется, мол, 48 часов.

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Однако, дождаться не получиться. Злоумышленники, получив предоплату, сразу же испаряются. Ставка – на нестабильное состояние паникующего и его доверчивость. Поэтому уже многие повелись на сделку, перечисляя деньги аферистам и высылая им свои паспортные данные, сообщает сайт Газета.ru.