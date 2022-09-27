Сбербанк предупреждает: как мошенники обманывают подлежащих мобилизации россиян

Новый способ со старым исходом появился сегодня у мошенников. Они предлагают подпадающим под частичную мобилизацию россиянам помощь в получении «белого» военного билета и документов для выезда за границу. Небесплатно, естественно - 27 тысяч рублей, подождать придется, мол, 48 часов.
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Однако, дождаться не получиться. Злоумышленники, получив предоплату, сразу же испаряются. Ставка – на нестабильное состояние паникующего и его доверчивость. Поэтому уже многие повелись на сделку, перечисляя деньги аферистам и высылая им свои паспортные данные, сообщает сайт Газета.ru.
«Хочу предупредить, что сейчас преступники активно спекулируют на актуальной теме мобилизации. Призываю наших клиентов во всех вопросах, касающихся мобилизационных мероприятий, руководствоваться законом, здравым смыслом и только информацией, полученной из соответствующих официальных источников», - подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.