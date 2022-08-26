Сбербанк предупредил пенсионеров о неизбежном процессе

Уже осенью пенсионеры и те, кто получает социальные выплаты, столкнутся с неизбежным процессом. Об этом предупредили аналитики Сбербанка.
«Представители профильного подразделения Сбера рассказали, что в ближайшее время благоприятным образом положение дел будет складываться для представителей рынка продуктового ретейла», - пишет PRIMPRESS.
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По словам экспертов, у супермаркетов начнется неизбежный рост выручки. Только одна индексация пенсий должна принести им прибыль в 178 миллиардов рублей. Таким образом, по мнению аналитиков, социальные выплаты должны увеличиться на 15,8 процента по итогам года.