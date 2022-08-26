Сбербанк предупредил пенсионеров о неизбежном процессе

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По словам экспертов, у супермаркетов начнется неизбежный рост выручки. Только одна индексация пенсий должна принести им прибыль в 178 миллиардов рублей. Таким образом, по мнению аналитиков, социальные выплаты должны увеличиться на 15,8 процента по итогам года.