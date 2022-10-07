Сбербанк подтвердил свое обнуление за границей: россияне массово остаются без денег

Приложение Сбербанка в телефоне стало давать сбой за границей. Пользователи из России массово жалуются на то, что не могут осуществлять никаких действий в программе, находясь за пределами РФ.

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В Сбербанке подтвердили данный факт, заверив, что это временное явление.

«Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании „Сбербанк Онлайн“ из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время», — прокомментировала ситуацию «Ридусу» пресс-служба банка.

Ведущая Ксения Собчак написала в своем телеграме, что ее подписчики тоже столкнулись с данной проблемой. И им помогают избавиться от нее VPN-сервисы.