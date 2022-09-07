Самые теплые дни в сентябре: синоптик спрогнозировала температуру воздуха в Москве во время «бабьего лета»

А теперь специалист Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда придет потепление и на сколько градусов прогреется воздух.

По ее словам, согласно долгосрочным прогнозам, в первой половине месяца будет относительно холодная погода. При этом период, когда потеплеет, нельзя назвать классическим бабьем летом — это его подобие, подчеркнула эксперт.

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