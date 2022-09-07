Самые теплые дни в сентябре: синоптик спрогнозировала температуру воздуха в Москве во время «бабьего лета»

Погода в России считается суровой. Особенно сильно это ощущают жители Крайнего Севера. Однако в Москве в последние годы погода также преподносит много сюрпризов. Минувшее лето выдалось теплым, но при этом в августе были ливни, грозы и даже ураганный ветер. Осень тоже будет непостоянной.
Если в 1 сентября произошло резкое похолодание и многие родители сразу достали куртки для себя и детей, которые пошли в школу, то потом начались дожди. Но синоптики сразу обнадежили жителей столицы. Они объявили, что скоро придет «бабье лето».
А теперь специалист Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда придет потепление и на сколько градусов прогреется воздух.
По ее словам, согласно долгосрочным прогнозам, в первой половине месяца будет относительно холодная погода. При этом период, когда потеплеет, нельзя назвать классическим бабьем летом — это его подобие, подчеркнула эксперт.
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«Скорее всего, вторая половина месяца будет с более высокой температурой и в ночные, и в дневные часы. Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов, а существенных осадков у нас не ожидается в этот период», — дала свой прогноз Поздняков, пишут «РИА Новости».