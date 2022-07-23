Самая низкая с 2021 года: Центробанк снизил ключевую ставку

По итогам заседания совета директоров Центробанк 22 июля объявил о снижении ключевой ставки на 1,5% - с 9,5 до 8%. Это сокращение превысило ожидания экспертов – экономисты предрекали понижение на полпроцента, и ставка теперь самая низкая с 2021 года.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса», - цитирует представителя Банка России Lenta.ru.

Следующее заседание совета директоров, на котором ключевая ставка вновь может подвергнуться изменениям, состоится 16 сентября.

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Вслед за снижением ключевой ставки банки страны неминуемо будут пересматривать процентные ставки по своим финансовым продуктам. Также изменения коснутся и ставок по вкладам – явно не в пользу вкладчиков, как это показали весенние понижения.