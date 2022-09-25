Сам стар и сына не отдам: Лоза ответил на претензии поклонников по мобилизации

68-летнй певец Юрий Лоза в последнее время все чаще заявляет о себе, как о патриоте своей страны. Поэтому поклонники артиста поинтересовались, а откликнется ли он в таком случае на объявленную мобилизацию.

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На это Лоза заявил, что уже слишком стар – 68 лет, да и техника, которую он изучал в свое время в армии, давно устарела.

Фолловеры не успокоились и потребовали мобилизовать сына Юрия Лозы. Певец нашел и на данный случай объяснение, почему это невозможно.