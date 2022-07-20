«Садовник на отдыхе»: Собчак высмеяли за ее отпускной лук в нелепой шляпе

Телеведущая Ксения Собчак в последнее время решила держать курс в сторону бьюти-блогерства. Она практически ежедневно выкладывает в свои социальные сети летние образы, подробно описывая из каких вещей они состоят.

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Кроме того, Собчак с удовольствием комментирует свои стайлы, которые примеряет в отпуске. Очередным аутфитом для пляжа звезда решила похвастаться 20 июля, но вместо похвалы нарвалась на критику хейтеров.

«Загорать – не загораю, но модно одеваться на пляж – это всегда!» - прокомментировала свое видео Ксения Собчак.