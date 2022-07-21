С перепугу опустошают прилавки: родители начали закупать школьные товары на годы вперед

И вот в июле начинается пора поступлений в вузы, а также родители школьников начинают закупать все необходимое для учебы своих детей. В этом году многие товары подорожали. В июне и июле собрать школьника можно было минимум за 13364 рубля, отметили недавно аналитики.
Однако к 1 сентября родители школьников получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в качестве поддержки от государства.
Теперь работники магазинов замечают: все чаще можно встретить покупателей, которые закупаются школьными товарами «на годы вперед».
«Опять пошли эти разговоры про то, что скоро все пропадет или в пять раз подорожает. Как бы не случилось, как весной с сахаром», — говорят продавцы.
«В этом году происходит что-то странное. Вот скажите, зачем ей сто тетрадок и десять пеналов? У нее что — десять детей-школьников?» — снова сетует продавец в магазине с книжками и канцелярскими товарами.
По словам экспертов, так закупаться нет никакой необходимости. Пеналы продолжают привозить из Европы. Однако они действительно подорожали на 10 процентов.
«Перебоев с логистикой нет, предпосылок к тому, что будет дефицит, пока не вижу. Кстати, они у нас не китайские — из Америки, из Европы», — также сказали представители магазина, пишет «МК».
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Аналитик TeleTrade Алексей Федоров пояснил, что осенью цены могут подняться как на товары для школьников, так и бытовую технику, одежду. Он считает, что лучше закупиться всем необходимым летом и в ближайшее время. При этом эксперт подчеркнул, что превращать квартиру в склад не стоит.