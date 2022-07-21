С перепугу опустошают прилавки: родители начали закупать школьные товары на годы вперед

«В этом году происходит что-то странное. Вот скажите, зачем ей сто тетрадок и десять пеналов? У нее что — десять детей-школьников?» — снова сетует продавец в магазине с книжками и канцелярскими товарами.

По словам экспертов, так закупаться нет никакой необходимости. Пеналы продолжают привозить из Европы. Однако они действительно подорожали на 10 процентов.

«Перебоев с логистикой нет, предпосылок к тому, что будет дефицит, пока не вижу. Кстати, они у нас не китайские — из Америки, из Европы», — также сказали представители магазина, пишет «МК».

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Аналитик TeleTrade Алексей Федоров пояснил, что осенью цены могут подняться как на товары для школьников, так и бытовую технику, одежду. Он считает, что лучше закупиться всем необходимым летом и в ближайшее время. При этом эксперт подчеркнул, что превращать квартиру в склад не стоит.