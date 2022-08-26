С новым названием: Coca-Cola вернулась на российский рынок

Поклонникам культового напитка Coca-Cola, которые переживали из-за ухода бренда из России, можно выдохнуть. Стало известно, что Coca-Cola HBC будет продавать в РФ газированную воду под брендом «Добрый кола».

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Подразделение компании в стране переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»).

Информацию о появлении обновленного напитка подтвердил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров.

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет «Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — процитировал слова бизнесмена Интерфакс.