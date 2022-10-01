С нового года МРОТ вырастет: прожиточный минимум снова догнал «границу бедности»

В этом году в России нестабильная экономика. Многие зарубежные бренды ушли из страны, поэтому многие товары пропали с прилавков магазинов. При этом недавно стало известно, что снова подорожает электроэнергия. А вот цены на вторичное жилье рухнули. Многие продают квартиры с большими скидками.
В этом году в связи с ситуацией в мире был принят закон, который позволил правительству до конца 2022 года самостоятельно устанавливать величину прожиточного минимума и минимального размера труда в России.
С 1 июня эти показатели повысили сразу на 10%. Минимальная зарплата за полный рабочий день поднялась до 15 279 рублей в месяц, а общероссийский средний прожиточный минимум вырос до 13 919 рублей в месяц.
В 2023 году экономика также может быть нестабильной. Две инициативы на эту тему внесены в Госдуму. также пришлось пересмотреть порядок расчета минимально допустимого заработка.
Темп роста МРОТ станут рассчитывать по формуле «темп роста прожиточного минимума плюс три процента». Посчитанный таким образом показатель составит с Нового года 16 242 рубля. Законопроект должен обеспечить «ускоренное повышение в 2023 и 2024 года МРОТ».
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Прожиточный минимум трудоспособного населения с 1 января 2023 года будет равен 15 669 рублей в месяц, что на 3,3% больше, чем сейчас. Прибавляем 3% - значит, МРОТ вырастет на 6,3%, то есть до 16 242 рубля в месяц. Это на 963 рубля больше, чем сейчас. Зарплата повысится у примерно 3,5 млн. человек.
Также предлагается устанавливать прожиточный минимум «исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб.) и 2024 (15 049 руб.) годов. Таким образом, с 1 января 2023 года прожиточный минимум по стране в среднем увеличится на 456 рублей в месяц и вырастет на 3,3% по сравнению с нынешним, пишет «МК».