С нового года МРОТ вырастет: прожиточный минимум снова догнал «границу бедности»

В 2023 году экономика также может быть нестабильной. Две инициативы на эту тему внесены в Госдуму. также пришлось пересмотреть порядок расчета минимально допустимого заработка.

Темп роста МРОТ станут рассчитывать по формуле «темп роста прожиточного минимума плюс три процента». Посчитанный таким образом показатель составит с Нового года 16 242 рубля. Законопроект должен обеспечить «ускоренное повышение в 2023 и 2024 года МРОТ».

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Прожиточный минимум трудоспособного населения с 1 января 2023 года будет равен 15 669 рублей в месяц, что на 3,3% больше, чем сейчас. Прибавляем 3% - значит, МРОТ вырастет на 6,3%, то есть до 16 242 рубля в месяц. Это на 963 рубля больше, чем сейчас. Зарплата повысится у примерно 3,5 млн. человек.

Также предлагается устанавливать прожиточный минимум «исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб.) и 2024 (15 049 руб.) годов. Таким образом, с 1 января 2023 года прожиточный минимум по стране в среднем увеличится на 456 рублей в месяц и вырастет на 3,3% по сравнению с нынешним, пишет «МК».