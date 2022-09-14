«С ним было нескучно»: замредактора отдела «Комсомолки» — о главном редакторе Владимире Сунгоркине

Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Александр Гамов подтвердил смерть Владимира Сунгоркина от инсульта и добавил, что трагедия произошла в Хабаровском крае.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это катастрофа для меня, я 29 лет отработал в «Комсомолке». Это был гений журналистики, блестящий профессионал. С ним было нескучно. С ним было тяжело, но интересно. Владимир всегда бегал, никогда пешком не ходил», — признался Гамов в беседе с телеканалом «360».

О том, что умер Сунгоркин, стало известно утром 14 сентября. Он был заслуженным журналистом России, генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда» и главным редактором газеты «Комсомольская правда».