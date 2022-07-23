С кредитами советуют подождать! К концу года грядут крутые изменения ключевой ставки

На днях Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки на 1,5% - с 9,5 до 8%. Изменения приятные, однако это не предел, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

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По прогнозам сенатора, к концу года Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов.

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года, докризисного уровня в пять процентов», — высказался Абрамов.

Снижение ключевой ставки означает большую доступность кредитов для населения, а также для промышленности и экономики, подытожил сенатор.

Ранее эксперт рассказал, что будет с курсом рубля к концу 2022 года.

Источник: РИА Новости