С карт «Яндекса» пропали границы между странами и регионами

Пользователи популярного сервиса «Яндекс. Карты» с сегодняшнего дня не видят на картах ни границ между странами, ни границ регионов.
«Яндекс» предупреждал о готовящемся нововведении в июне текущего года, однако осуществил задуманное только сейчас, сразу после того, как территория Российской Федерации увеличилась на четыре новых региона.
«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — рассказали ТАСС в пресс-службе компании.
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До сих пор на «Яндекс. Картах» территории с неоднозначным, спорным или специфическим правовым статусом были обозначены по-разному, в зависимости от версии. Например, Крым и Севастополь на российской и международной версиях были обозначены как часть России, на всех остальных — как часть Украины. Абхазия и Южная Осетия на российской и международной версии показывались как независимые государства, а на всех остальных - как часть Грузии.