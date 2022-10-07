С карт «Яндекса» пропали границы между странами и регионами

Пользователи популярного сервиса «Яндекс. Карты» с сегодняшнего дня не видят на картах ни границ между странами, ни границ регионов.

«Яндекс» предупреждал о готовящемся нововведении в июне текущего года, однако осуществил задуманное только сейчас, сразу после того, как территория Российской Федерации увеличилась на четыре новых региона.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

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