С 30 августа россияне получат по 10 000 рублей на карту «Мир» - правительственная программа

Россияне, решившие этой осенью путешествовать по стране, получат солидный кешбэк. Выплаты начнут приходить уже с 30 августа. Средний размер таких начислений составит 10 тысяч рублей. Придут они на карту «Мир», по условиям правительственной программы.
«Государство гарантирует выплату россиянам в размере 20 процентов от стоимости поездки. При этом максимум можно будет вернуть 20 тысяч рублей, а при поездках на Дальний Восток это будет 40 тысяч рублей. Но в среднем на одного человека, судя по предыдущим этапам программы, приходится по 10 тысяч рублей», - пишет PRIMPRESS.
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Известно, что продажи туров и бронирования отелей начались 25 августа. Кешбэк придет в течение трех-четырех дней после оплаты. Таким образом, первые выплаты начнут поступать на счета уже с 30 августа.