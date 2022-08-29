С 30 августа россияне получат по 10 000 рублей на карту «Мир» - правительственная программа

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Известно, что продажи туров и бронирования отелей начались 25 августа. Кешбэк придет в течение трех-четырех дней после оплаты. Таким образом, первые выплаты начнут поступать на счета уже с 30 августа.