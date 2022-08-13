С 25 августа: владельцам карт «Мир» выплатят по 10 тысяч рублей

И на море съездить, и компенсацию получить: владельцы карт «Мир» смогут рассчитывать на новую выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с конца августа.

Соответствующее решение принято в правительстве РФ. В конце августа в нашей стране начнется новый этап программы туристического кешбэка, по условиям которой россияне снова смогут получать деньги от государства на поездки по стране.

Для этого требуется забронировать поездку на специальном сайте, оплатить ее банковской картой Мир, и ожидать несколько дней, в течение которых деньги поступят на счет. Поездка при этом должна состояться в период с 1 октября по 25 декабря.

Отмечается, что государство компенсирует гражданам 20 процентов от стоимости поездки, в среднем это 10 тысяч рублей.

Источник: PRIMPRESS