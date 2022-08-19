С 22 августа россиянам перестанут выдавать зарплату так, как раньше

Недавно сотрудники одной российской компании обратились в контролирующие трудовую деятельность органы. Их смутил тот факт, что руководитель фирмы хотел установить специальный график для выдачи заработной платы.

Специалисты выяснили, что директор пытался сделать так, чтобы вторую часть зарплаты сотрудникам выдавали в последний день месяца. Хотя по закону устанавливать такие расплывчатые формулировки нельзя. Ведь, например, в августе насчитывается 31 день. В случае если вторая часть зарплаты будет выдана именно в этот день, то с момента перечисления аванса пройдет больше двух недель. А это уже нарушение закона.