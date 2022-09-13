С 2019 года туристический поток из России в Европу уменьшился в 15 раз

Туристический поток из России в Европу в 2022 году ожидаемо снизился. Но не на столько-то процентов, а почти в 15 раз, по сравнению с 2019 годом!
«Большинство европейских стран буквально только сняли пандемийные ограничения, то есть практически все эти годы въехать на территории этих стран с туристическими целями было нельзя. Поэтому говорить сейчас о каком-то критическом падении не приходится. Падение сохранится по сути на том же уровне, каким оно было в эти годы. Если в 2019 году, до пандемии, у нас ежегодно отдыхало порядка 15 миллионов человек в европейских странах, то в этом году турпоток составит в своем максимуме порядка 1 миллиона. То есть падение практически в 15 раз», — цитирует ТАСС руководителя Ростуризма Зарину Догузову.
12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией. Как отметила глава Ростуризма, подобные недружественные шаги со стороны европейских стран вызывают сожаление, но Россия не намерена отвечать на них зеркально и готова принять туристов из Европы.
«Если говорить о запрете на въезд, то речь идет о странах Восточной Европы. Если говорить про западноевропейские страны, то они не запрещают въезд для наших граждан», — добавила Догузова.
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Отметим, что приостановка действия упрощенного визового режима с Россией означает увеличение стоимости краткосрочной шенгенской визы с 35 до 80 евро, увеличение сроков ее выдачи до максимальных 45 дней, увеличение количества необходимых для визы документов, а также расширение возможностей европейских страны по отказам в визах россиянам. Каждой конкретной стране фактически разрешено вводить на национальном уровне собственные ограничения для допуска граждан РФ на свою территорию.