С 19 сентября: Прибалтика осталась без российских туристов

Несколько стран Северной Европы с 19 сентября остались без российских туристов. Эстония, Латвия, Литва, а также Польша объявили, что изолировались от отечественных путешественников. Это значит, что указанные государства перестали выдавать не только визы, но и ограничили возможность пересечь границу по шенгену других стран.

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Однако, по-прежнему к себе Прибалтика пускает дипломатов, россиян, навещающих родственников, диссидентов или владельцев учебных/рабочих виз, сообщает Lenta.ru.