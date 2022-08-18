С 19 августа начнется кошмар: синоптики шокировали россиян прогнозом погоды

По мнению метеорологов, погода резко испортится.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Специалисты Гидрометцентра России сообщили, что с 19 августа в ряде регионов, расположенных на юге страны, будет объявлен практически самый высокий уровень погодной опасности. 

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Так, во многих районах Крыма метеорологи ожидают ливни, грозы и шквальный ветер до 20 метров в секунду. Такие порывы могут нанести вред различным строениям.

Похожая погода, начиная с пятницы, прогнозируется для Краснодарского края, Калмыкии и Ростовской области. 

Как сообщил портал PRIMPRESS, на днях в Краснодаре уже прошел сильный дождь. Ливень принес в город полторы месячной нормы осадков и спровоцировал потопы с нескольких районах.

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