С 18 июля россияне могут рассчитывать на новую субсидию и выплату недополученных пенсий

Россияне могут получить выплату от ПФР. Они положены каждому пожилому человеку. Правда, при определенных условиях.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, льгота предоставляется в том случае, если пенсионер умрет. Выплату получат родственники, на плечи которых ляжет организация похорон. Близкие могут рассчитывать на пособие по погребению.

Как добавила Киреева, речь идет о сумме в семь тысяч рублей. Кроме того, близкие могут получить и часть ежемесячной пенсии покойного.

«Со свидетельством о смерти, справкой о смерти, реквизитами, паспортом и СНИЛС нужно обратиться в ПФР за получением пособия на погребение, заметила специалист, слова которого приводит primpress.ru.

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Напомним, что сделать это нужно в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера.