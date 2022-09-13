С 16 сентября! Wildberries снова объявил о нововведении

Компания Wildberries в ближайшее время снизит комиссию продавцам маркетплейса, если те будут быстро доставлять товары в распределительные центры — с 6,5% до 3,3%. Нововведение вступит в силу с 16 сентября.

Речь идет о сутках. То есть скидку получат только те предприниматели, которые привезут товар на склад в течение 24 часов.

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