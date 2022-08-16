С 16 августа купаться в Черном море запретили из-за надвигающейся опасности

В этом году погода преподносит много сюрпризов. На Москву обрушивали грозы и ливни. А теперь в столице стоит жаркая погода.

В Сочи несколько раз подтапливало улицы, но это не уменьшило наплыв туристов. На пляжах там едва можно найти свободное место. Отдыхающие негодуют, что купаться им приходится в тесноте.