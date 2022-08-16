С 16 августа купаться в Черном море запретили из-за надвигающейся опасности

В этом году погода преподносит много сюрпризов. На Москву обрушивали грозы и ливни. А теперь в столице стоит жаркая погода.
В Сочи несколько раз подтапливало улицы, но это не уменьшило наплыв туристов. На пляжах там едва можно найти свободное место. Отдыхающие негодуют, что купаться им приходится в тесноте.
Однако теперь в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Отдыхающим запретили купаться в Черном море.
Информация о надвигающейся на курорт опасности появилась на сайте местной администрации.
«В связи с прохождением грозового фронта купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать с 16 по 18 августа.
Также отмечается, что главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возможном формировании смерчей над Черным морем. Так, образование вихрей наиболее вероятно на участке от Анапы до Магри.
Напомним, что ранее эксперты озвучили самые популярные направления туристов в бархатный сезон.