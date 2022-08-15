С 15 августа: новую льготу можно оформить, если пенсия ниже 22 140 рублей

Уже с 15 августа российские пенсионеры смогут оформить новую льготу. При этом условие только одно — пенсия должна быть не выше 22 140 рублей.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, речь идет о пожилых гражданах, у которых имеются определенные долги.