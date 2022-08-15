С 15 августа: новую льготу можно оформить, если пенсия ниже 22 140 рублей

Уже с 15 августа российские пенсионеры смогут оформить новую льготу. При этом условие только одно — пенсия должна быть не выше 22 140 рублей.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, речь идет о пожилых гражданах, у которых имеются определенные долги.
«Раньше по запросу приставов из пенсий могли списывать крупные суммы, так что после взыскания пенсионеру на жизнь ничего не оставалось. Теперь же можно защитить от списания определенную сумму. Но для этого важно подать заявление», — рассказал Власов PRIMPRESS.
По словам эксперта, сумма, которая подлежит защите, равна прожиточному минимуму в регионе.
«Например, один из самых высоких показателей для пенсионеров зафиксирован в Ненецком АО. Там минимум для пожилых граждан составляет 22 140 рублей. То есть при получении новой льготы именно такую сумму на счету будут оставлять в любом случае», — подчеркнул эксперт.