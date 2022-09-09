С 10 сентября: пенсионеры со стажем более 30 лет получат по девять тысяч рублей

Российские пенсионеры, у которых стаж составляет более тридцати лет, получат дополнительные деньги. Речь идет о сумме в девять тысяч рублей. Им надо лишь подтвердить свой стаж документально.

По словам юриста Ирины Сиваковой, речь идет о гражданах, которые работали в сельской местности. Правительством утвержден список профессий и должностей, работа на которых засчитывается в такой стаж и в итоге дает пенсионерам право на получение доплат.

Сивакова добавила, что доплата составит 25 процентов от фиксированной выплаты к пенсии. Сейчас это чуть более 1800 рублей. Вместе с доплатой фиксированная выплата составит уже более девяти тысяч рублей. Чтобы получить деньги, жить не обязательно в сельской местности. Можно проживать и в городе, сообщает primpress.ru.

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Напомним, что те пенсионеры, кто подтвердил свой стаж в августе, получат новую выплату уже с 10 сентября.