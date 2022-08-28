С 1 сентября пенсионерам на карту придет другая сумма

Российские пенсионеры смогут получить большую сумму, нежели их стандартная выплата. Уже с сентября два российских банка предоставляют пожилым новые условия.
По словам специалистов, чтобы получить увеличенную сумму, необходимо перевести пенсию в любой из банков – ВТБ или Промсвязьбанк. При таком условии на карту пожилых придут дополнительные деньги в размере 1 000 рублей. Причем, это будут не бонусы, а живые деньги, которые можно обналичить.
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Для того чтобы их получить, необходимо подать заявление и получить первую пенсию на карту до 30 сентября. Об этом сообщает PRIMPRESS.