С 1 сентября пенсионерам дадут по 45 тысяч рублей – условия получения

Многие российские пенсионеры смогут получить значительную прибавку уже с 1 сентября. Такое решение принял Верховный суд после рассмотрения дела одного из пенсионеров, которому работодатель отказал в выплате денег.

По словам юриста Ирины Сиваковой, речь идет о выплате единовременного пособия от работодателя при наступлении пенсионного возраста.