С 1 сентября пенсионерам дадут по 45 тысяч рублей – условия получения

Многие российские пенсионеры смогут получить значительную прибавку уже с 1 сентября. Такое решение принял Верховный суд после рассмотрения дела одного из пенсионеров, которому работодатель отказал в выплате денег.
По словам юриста Ирины Сиваковой, речь идет о выплате единовременного пособия от работодателя при наступлении пенсионного возраста.
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«Получить деньги все работающие пенсионеры смогут уже с 1 сентября, если они будут увольняться. Минимально выплата должна составить один МРОТ, то есть 15 279 рублей. А дополнительное выходное пособие составит еще два МРОТ. То есть в итоге пожилые граждане смогут получить 45 837 рублей в минимальном объеме», - пишет PRIMPRESS.