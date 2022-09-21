С 1 октября вместо бумажных водительских прав можно будет предъявлять электронные

Оно станет доступным для российских водителей в тестовом режиме в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.

Чтобы использование электронного документа стало в полной мере правомерным, в настоящее время готовятся необходимые поправки в ПДД.

По словам Черникова, сейчас сервис совершенствуют, делая его доступным по всей территории РФ, в том числе в режиме офлайн, в зонах, где нет интернета.

Источник: РИА «Новости»