С 1 октября будет сразу две пенсии: пожилых людей ждет приятный бонус

Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, участие в программе позволит получить вторую пенсию в октябре. Это будет своеобразный денежный бонус.

Отмечается, что если начать получать пенсию на банковскую карту «Мир» данного банка в сентябре, то дополнительный бонус финансовое учреждение начислит пенсионеру уже в октябре. Размер выплаты, по словам Власова, составит 10 882 рубля, что сопоставимо с ежемесячной пенсией для многих пожилых граждан.

Правда, у этой программы есть одно важное условие. Надо привести двух человек, которые также начнут получать пенсии на карту данного банка. Эти люди также получат выплату – по две тысячи рублей, сообщает primpress.ru.

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Напомним, что некоторые банки в борьбе за клиентов придумают различные программы. Благодаря им пенсионеры могут пополнить свой денежный счет.