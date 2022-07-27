С 1 августа каждый желающий сможет получить 16 тысяч на карту «Мир»!

Россиян предупредили о социальной выплате в 16 тысяч рублей, которая может поступить на банковские карты платежной системы «Мир» уже с 1 августа 2022 года. Рассчитывать на эти деньги могут определенные категории россиян.

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В обновленном списке выплат оказались люди, которые имеют статус почетного донора. Его может получить каждый желающий, не имеющий соответствующих противопоказаний. Для этого необходимо безвозмездно сдать кровь 40 раз, либо ее компоненты — 60 раз.

Выплата в 15 714 рублей является ежегодной, начисляется по заявлению.

Источник: primpress.ru.