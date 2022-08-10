Рюкзак, форма, тетрадки: москвичам пришлось раскошелиться перед 1 сентября

СМИ подсчитали затраты на сборы ребенка в школу. Также были озвучены способы, чтобы сэкономить.
Ксения Бородина с дочками

Ксения Бородина с дочками 1 сентября. Фото: соцсети звезды

С наступлением августа приближается пора завершения отпусков и подготовки детей к школе. Из года в год 1 сентября становится одним из главных событий в жизни школьников и их родителей.

Однако цены на многие товары в этом году выросли, в том числе и цены на школьные принадлежности. Журналисты выяснили, сколько москвичам придется потратить, чтобы собрать своего ребенка к школе.

Школьная форма в новом учебном году обойдется в среднем в 11,6 тысячи рублей для девочки и в 9,4 тысячи рублей для мальчика.

Стоимость ранца в среднем составляет 4 тысячи рублей, пишут «РИА Новости», которые опросили сотрудников московских магазинов детской одежды и товаров.

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Но также эксперты назвали способ, как сэкономить. Они дали совет родителям: подходить к сбору детей к школе заранее и с «холодной головой». Также наиболее действенный способ потратить меньше денег — это сделать заказ на онлайн-сайтах, которые дают достаточно большой выбор и не очень высокие цены.

Напомним, что ранее ежегодно в августе родителям от государства начисляли по 10 тысяч рублей на сборы к учебе. Однако такие выплаты не постоянные, поэтому в этом году их может не быть.

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