Рюкзак, форма, тетрадки: москвичам пришлось раскошелиться перед 1 сентября

С наступлением августа приближается пора завершения отпусков и подготовки детей к школе. Из года в год 1 сентября становится одним из главных событий в жизни школьников и их родителей.

Однако цены на многие товары в этом году выросли, в том числе и цены на школьные принадлежности. Журналисты выяснили, сколько москвичам придется потратить, чтобы собрать своего ребенка к школе.