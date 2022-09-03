Рядом с любимой женой: Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище

В субботу, 3 сентября, в Москве проводили в последний путь Михаила Горбачева. Прощание с бывшим президентом СССР состоялось в Колонном зале Дома Союзов и длилось около четырех часов.
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Проводить политика в последний путь пришли родные, друзья, знаменитости и простые люди. В числе прочих на прощании были замечены телеведущий Дмитрий Киселев, певица Алла Пугачева и продюсер Виктор Дробыш.
По информации ТАСС, Горбачева с почестями и ротой почетного караула похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с его любимой Раисой Максимовной.
Напомним, Михаил Сергеевич был первым и единственным президентом СССР. Он скончался во вторник, 30 августа, после долгой болезни на 92-м году жизни.